Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan kavgada 12 kişi gözaltına alınırken, kısıtlama ihlalinden de 37 bin 800 TL ceza uygulandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 4 Mayıs 2021 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; M.S.G., M.G., A.G., M.G., M.R.G., K.G., Y.G., G.G., S.G., A.G., R.G. ve A.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavga eden 12 kişiye tam kapanma cezası - Son Dakika