Kavga eden 2 kişiye 6 bin 300 lira 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde kavga eden K.G. ile Ş.A.'ya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Babaeski'nin Terzili köyünde yaşayan K.G. ile Ş.A. arasında küfürleşmeyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga eden 2 kişiyi ayırdıktan sonra gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan K.G. ve Ş.A.'ya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 liralık para cezası uygulandı.

- Kırklareli