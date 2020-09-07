Babaeski'nin Terzili köyünde yaşayan K.G. ile Ş.A. arasında küfürleşmeyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga eden 2 kişiyi ayırdıktan sonra gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan K.G. ve Ş.A.'ya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 liralık para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:09 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kavga eden 2 kişiye 6 bin 300 lira 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika