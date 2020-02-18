Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi - Son Dakika

Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi

7 saat önce

Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta el bagajı yerleştirmesi sırasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi, System.String[]

MİLAS-Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta el bagajı yerleştirmesi sırasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren 2 yolcu, polisler tarafından uçaktan indirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, bugün saat 09.45'teki İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. Gerekli işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı. Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar havada uçuştu. İki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi. Uçak ise, 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı. Gözaltına alınan 2 yolcu, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Milas-Bodrum Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor iddiası Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:51:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]