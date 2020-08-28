Kavga eden 21 kişiye 66 bin lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Kavga eden 21 kişiye 66 bin lira sosyal mesafe cezası
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesine bağlı Kovancı Mahallesi'nde kavgaya karışan 21 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 66 bin 150 TL para cezası kesildi.
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesine bağlı Kovancı Mahallesi'nde kavgaya karışan 21 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 66 bin 150 TL para cezası kesildi.
İlçeye bağlı Kovancı Mahallesi'nde 19 Ağustos günü, aralarında mahalle muhtarlığı nedeniyle husumet bulunan akraba Zaman ve Zaf aileleri arasında tartışma çıktı.Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 4 kişi Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı ayırıp gerekli güvenlik önlemlerini sağladıktan sonra kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.Ekipler kavgaya karıştığı belirlenen 21 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 66 bin 150 TL para cezası kesti.
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