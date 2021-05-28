Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı - Son Dakika

Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı

Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı.

Kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden alkollü kardeşler odunluğu yaktı. Yangın, gece 3.00 sıralarında Girgin Sokak üzerinde bulunan binanın bahçesindeki odunlukta meydana geldi. Alkollü olan Ekrem ve Harun E. kardeşler, iddiaya göre kavga etmeye başladı. Kavganın ardından kardeşlerden biri odunluğu ateşe verdi. Bir müddet sonra odunluğun alev aldığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Odunluk ve içindeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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