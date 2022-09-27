Kavga eden çift 40 metreden aşağı düştü! Koca yaşamını yitirdi, eşi sürünerek yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kavga eden çift 40 metreden aşağı düştü! Koca yaşamını yitirdi, eşi sürünerek yardım istedi

27.09.2022 13:50

Bursa'da uçurumun kenarında kavga eden eşler yaklaşık 40 metreden aşağı düştü. Bir çocuk babası adam yaşamını yitirdi, ağır yaralı eşi sürünerek yola çıkarak öğrenci servisinden yardım istedi. Jandarma ve savcılık esrarengiz olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da bir süredir Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gören 35 yaşındaki Ali G. Bursa'daki evine döndü. 1 aydan beri burada kahve işletmeciliği yapan Ali G. bir süredir geçimsizlik yaşadığı 32 yaşındaki eşi Arzu G.'yi köyde bulunan Sinekkaya Mevkii'ndeki uçurum kenarına götürdü.

Evli çift uçurumdan aşağı düştü! Erkek hayatını kaybetti ağır yaralı eşi yola çıkıp yardım istedi

KOCASI ÖLDÜ, KENDİSİ YOLDAN GEÇEN ARAÇLARDAN YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre Ali G. ile eşi Arzu G. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali G. eşini darp etmeye başladı. Bir süre sonra çift esrarengiz şekilde uçurumdan düştü. Bir çocuk babası Ali G. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Arzu G. köy yoluna çıkarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Sabah okula öğrencileri götüren servistekiler genç kadını yaralı halde alıp Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arzu G. jandarma nezaretinde ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli çift uçurumdan aşağı düştü! Erkek hayatını kaybetti ağır yaralı eşi yola çıkıp yardım istedi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali G.'nin cansız bedeni önce Orhaneli Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili savcılık ve jandarmanın geniş çaplı soruşturması sürüyor.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Balıkesir, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga eden çift 40 metreden aşağı düştü! Koca yaşamını yitirdi, eşi sürünerek yardım istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:38 Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
13:25 Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
12:43 Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 14:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kavga eden çift 40 metreden aşağı düştü! Koca yaşamını yitirdi, eşi sürünerek yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement