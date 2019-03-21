Kavga Eden Çift, Birbirini Bıçakla Yaraladı

KARAMAN'da Ayşe E. (19) ve eşi Süleyman E. (28), aralarında çıkan kavga sonucu birbirlerini bıçakla yaraladı.

KARAMAN'da Ayşe E. (19) ve eşi Süleyman E. (28), aralarında çıkan kavga sonucu birbirlerini bıçakla yaraladı. Çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, gece saat 01.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 740 Sokak'ta meydana geldi. Ayşe E. ve Süleyman E., belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çift, birbirine bıçakla saldırdı. Ayşe E., sağ elinden, Süleyman E. de sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık görevlileri geldi. Çift, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çiftin, tedavilerinin ardından da ifade vermek üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.





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