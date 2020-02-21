Kavga eden doktor ve hasta yakını hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavga eden doktor ve hasta yakını hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Kavga eden doktor ve hasta yakını hakim karşısına çıktı

6 saat önce

İZMİR'de, uzman doktor ve hasta yakını arasındaki arbede sonrası, her 2 tarafın da şikayetçi olması üzerine açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kavga eden doktor ve hasta yakını hakim karşısına çıktı, System.String[]

İZMİR'de, uzman doktor ve hasta yakını arasındaki arbede sonrası, her 2 tarafın da şikayetçi olması üzerine açılan davanın ilk duruşması görüldü. Doktorun, "Arbede sırasında arkaya düşerken bacağım savrulmuş olabilir ama kasıtlı tekme atmadım" diye kendini savunduğu duruşmada, hasta yakını da "Bağırdım kabul ediyorum ama küfretmedim" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde, geçen yıl 5 Ocak'ta meydana gelen olayda, hasta yakını Ceylan Özkan (44) ile doktor Yekta Anıl Güllü (29) arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, doktor Güllü hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs', hasta yakını Özkan hakkında ise 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında doktor Yekta Anıl Güllü ve hasta yakını Ceylan Özkan ile taraf avukatları katıldı.

Doktor Güllü'nün kendisine tekme attığını iddia eden Ceylan Özkan, "Olay günü hastanede annemi kaybettik. Babam da bu yüzden fenalık geçirdi. Onun müdahalesini yaptırmak istedim. Korktuğum için sesimi yükselttim. 'Kimse bakmayacak mı, kimse neden ilgilenmiyor?' diye bağırdım kabul ediyorum ama küfretmedim. Doktorun bana vurup vurmadığının farkında değilim ama ben vurmadım" dedi.

Olay anında bir hastayla ilgilendiğini belirten Güllü ise "Ortam zaten gürültülü. Bir arkadaşım sessiz olması konusunda kendisini uyardı. Ancak o susmadı. Hatta daha çok bağırdı. 'Bağırmayın' diye uyarınca üzerime gelip, bana yumruk attı. Ben elimi korumak için kaldırdım. Arbede sırasında arkaya düşerken bacağım savrulmuş olabilir ama kasıtlı tekme atmadım" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.B. de "Olay günü muayeneye gelmiştim. Hastaneye kalbi durmuş bir hasta getirdiler. Tüm doktorlar onunla ilgilenirken bir kişi bağırıp, küfür ediyordu. Doktorun uyarısına sinirlenip, ona yumruk attı" dedi.

Dava dosyasına ulaşan güvenlik kamerası kayıtlarında hasta yakınının, doktora yumruk attığının yer aldığı bildirilirken duruşma ertelendi.


Dokuz Eylül Üniversitesi, Güllü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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