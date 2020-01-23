Kavga eden eski eşleri ayırırken bıçaklandı - Son Dakika
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Kavga eden eski eşleri ayırırken bıçaklandı

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalışanıyla eski eşi arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işyeri sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kavga eden eski eşleri ayırırken bıçaklandı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalışanıyla eski eşi arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işyeri sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, C.A. (41) boşandığı eşi S.A'nın (38) Aydın Mahallesi'ndeki işyerine gitti. İkili arasında belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Olaya müdahale eden işyeri sahibi Halil Onay (35) ikiliyi ayırmaya çalışırken C.A, yanında getirdiği bıçakla eski eşinin patronunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.


Yaralanan Halil Onay, işyerinde çalışanlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ameliyata alınan Onay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan C.A'nın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Karabağlar, Polis, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:43 Kaynak: İHA
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