Kavga eden gençler birbirlerini bıçakladılar - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde gençlerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2901 Sokak'taki kafede M.C.K. (16) ile N.G. (17) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştılar. Kafe dışına çıkan gençler burada kavga etmeye başladılar. M.C.K. ile N.G. üzerlerinde bulundurdukları bıçakları birbirlerine rastgele sallarken, M.C.K. göbek üzerinden, N.G. ise sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan M.C.K. ile N.G., 200 metre ileride bulunan Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K. ile N.G.'nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN