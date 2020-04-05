Son Dakika › Güncel › Kavga eden gruba 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası - Son Dakika
Kavga eden gruba 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası
6 saat önce
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 5 kişiye, sosyal mesafeye aykırı davrandıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde kavga
eden 5 kişiye, sosyal mesafeye aykırı davrandıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.
Tepebaşı mahallesinde 5 kişi, dün akşam bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbarla olay yerine giden polisler, kavga eden M.K., H.K., İ.K., M.C. ve M.Ş.C.'yi ayırıp, Cumhuriyet Polis Merkezi' ne götürdü. Ekipler, kavga eden 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince sosyal mesafeye uymadıkları için ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uyguladı.
- Mardin
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:53 Kaynak: DHA
Son Dakika Horoz dövüştürüp, sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye, 48 bin 125 lira ceza Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık