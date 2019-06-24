Son Dakika Haberleri: Kavga eden iki kardeş birbirini demir makasıyla yaraladı
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Kavga eden iki kardeş birbirini demir makasıyla yaraladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeş birbirini demir kesme makasıyla yaraladı.

Kavga eden iki kardeş birbirini demir makasıyla yaraladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeş birbirini demir kesme makasıyla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Duran E. (25) ve Abdullah E. (30) hesap açtırmak için, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki banka şubesinin önünde buluştu.
Bu sırada kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Demir kesme makasının da kullanıldığı kavgada, kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavga sırasında bankanın camı da makas darbesiyle kırıldı.
112 Acil Servis ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:49 Kaynak: AA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, kavga, Güncel
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