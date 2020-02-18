Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi - Son Dakika

Milas-Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta kavga eden iki yolcu, polis nezaretinde uçaktan indirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, 09.45'teki İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. Gerekli işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı.

Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi.

Uçak, 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı.