Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi - Son Dakika
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Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi

7 saat önce

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, kalkış hazırlığı yapan uçakta kavga eden ve polis nezaretinde uçaktan indirilen iki yolcu, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi, System.String[]

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, kalkış hazırlığı yapan uçakta kavga eden ve polis nezaretinde uçaktan indirilen iki yolcu, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, 09.45'teki İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. İşlemlerin ardından yolcular uçağa alındı.

Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi.

Uçak 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı.

İfadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenilen yolcular, daha sonra serbest bırakıldı.

Milas-Bodrum Havalimanı, İstanbul, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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