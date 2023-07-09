Kavga eden kadın eski sevgilisini silahla boğazından vurdu - Son Dakika
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Kavga eden kadın eski sevgilisini silahla boğazından vurdu

09.07.2023 22:55

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, eski sevgilisiyle sokak ortasında kavga ederken onu silahla boğazından vurdu. Olay sonucunda ağır yaralanan eski sevgili hastaneye kaldırıldı. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde E.A. isimli bir kadın, kavga ettiği eski sevgilisi M.T.'yi sokak ortasında silahla boğazından vurarak öldürdü. M.T'nin daha önce de E.A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli bir kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavga ettiği eski sevgilisini silahla boğazından vurdu

BOĞAZINDAN VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla M.T.'yi vurdu. Boğazından vurulan M.T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.T., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga ettiği eski sevgilisini silahla boğazından vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KADINI RAHATSIZ ETMİŞ

M.T'nin daha önce de E.A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.'dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.'nin aracından da ayrı bir silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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