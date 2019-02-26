Son Dakika Haberleri: Kavga Eden Komşularını Ayırmak İsterken Ateşlenen Silahla Öldü

Kavga Eden Komşularını Ayırmak İsterken Ateşlenen Silahla Öldü

34 dakika önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kavga Eden Komşularını Ayırmak İsterken Ateşlenen Silahla Öldü, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Çakır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan İ.Y. ile A.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Komşularının kavga ettiğini gören Lokman Aydoğan, ayırmaya çalışırken, bu sırada silahlar ateşlendi. Kurşunlara hedef olan Aydoğan ve İ.Y. yaralandı. Yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 10 çocuk babası olan Aydoğan, hayatını kaybetti. İ.Y. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. - Kızıltepemardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:48 Kaynak: DHA

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