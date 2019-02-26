Kavga Eden Komşularını Ayırmak İsterken Ateşlenen Silahla Öldü
34 dakika önce
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga
eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan
hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çakır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan İ.Y. ile A.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Komşularının kavga ettiğini gören Lokman Aydoğan, ayırmaya çalışırken, bu sırada silahlar ateşlendi. Kurşunlara hedef olan Aydoğan ve İ.Y. yaralandı. Yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan evli ve 10 çocuk babası olan Aydoğan, hayatını kaybetti. İ.Y. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. - Kızıltepemardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:48 Kaynak: DHA
Taksim Meydanı'nda Tekme Tokat Taksici Kavgası
Belçika Polisi, Kavgaya Karışan 2 Türk Öğrenciyi Darp Etti
Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız