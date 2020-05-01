Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular - Son Dakika

Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular

Köpeklerin kavgasını motosikletiyle ayırmaya çalıştı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vatandaşlar kavga eden köpekleri ayırabilmek için seferber oldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Safranbolu ilçesinde Emek Kavşağı'nda üç sokak köpeği bir birleriyle kavga etmeye başladı. Çevredeki bir kişi kavga eden köpekleri tekme ve tokat atarak ayırmaya çalışırken, o sırada motosikletiyle oradan geçen bir kişi de motosikletiyle kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir vatandaş kavga eden köpekleri ayırmaya çalışırken, motosikletli kişi de korno çalıp motosikleti köpeklerin üzerine sürdü. Köpekler buna rağmen kavga etmeye devam ederken, sonrada gelen bir kişi de köpeği kuyruğundan çekip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga eden köpekleri ayırmak için bir kaç kişi daha gelirken, kavga eden köpekler uzun uğraşların ardından kavgayı bırakıp kaçtı. Vatandaşların köpekleri ayırması ise çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.