- Kavga eden köpekleri ayırmak isterken katil oluyordu

KAYSERİ - Kayseri'de kavga eden köpekleri ayırmak için av tüfeği ile ateş açan şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar, 1 kişiyi yaraladı.

Olay, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 2. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika önünde kavga eden köpekleri ayırmak isteyen M.Y., köpeklere av tüfeği ile ateş açtı. Bu sırada fabrika önünde bulunan M.K., yerden saçmaların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.K., tedavi altına alındı. Olayın ardından ambulansı takip ederek hastaneye giden M.Y.'de, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.