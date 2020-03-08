Kavga eden liselileri polis ayırdı - Son Dakika
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Kavga eden liselileri polis ayırdı

24 dakika önce

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı.

Kavga eden liselileri polis ayırdı, System.String[]

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, cuma günü, Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler, öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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