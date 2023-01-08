Kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü - Son Dakika
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Kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü

08.01.2023 17:51

Kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü Fatih'te takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darp edildi.

Kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü

İSTANBUL - Fatih'te takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darp edildi. Aldığı darbeler sonucu fenalaşan şahıs, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Fatih'in Çapa semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Altun isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu 34 TFH 82 plakalı araca Taksim istikametinden 3 müşteri aldı. Bir süre sonra taksideki 2 yolcu, diğer yolcuyu darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Aydın Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek müşterilerden araçtan inmelerini söyledi. Taksiyi Çapa'da durduran Aydın Altun, 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darp edilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü. Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 34 TFH 82 plakalı taksi ise emniyet otoparkına çekildi. Öldürülen taksi şoförünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

"Taksi çalışanlarını kötü gözle görmelerinden dolayı insanlarda öfke oluşmaya başladı"

Taksi şoförlerine karşı algı operasyonu olduğunu söyleyen taksi şoförü Kadri Arabacıoğlu, "Olay sabah 05.00-06.00 sıralarında oluyor. Taksim'den bu cani olarak tabir ettiğimiz 3 kişiyi alıyor. Araçta kendi aralarında tartışıyorlar. Araçta kadınların birini darp ediyorlarmış, diğer yanındaki arkadaşları. Şoför arkadaş da 'Benim arabamda neden kavga ediyorsunuz? Benim arabamda kavga etmeyin, araçtan inin, orada kavga edin' diyor. Bu sefer rahmetli şoför arkadaşımıza vuruyorlar. O vakitte Çapa'ya gelmişler. Rahmetli şoför arkadaşımız Çapa'da bir şekilde durdurmuş aracı, araçtan inince şoför arkadaşımızı darp etmişler. Sert bir cisimle kafasına vurulduğu söyleniyor. Rahmetlinin suratında darp izleri var. Gözünde morluklar falan oluşmuş. Oraya polis ekipleri geliyor, olayla alakalı herkesi karakola götürüyor. Karakolda meslektaşımız fenalaşıyor. Ambulans geliyor, hastaneye kaldırılıyor. Hastanede kalbi durmuş, doktor arkadaşların çabaları ile hayata geri getirilmeye çalışılmış ama kendisini kaybettik. Acımız çok büyük. Tabii bu taksi camiasına yapılan bir olay, bütün taksi camiasını ilgilendiren bir olay. Maalesef son zamanlarda büyük algı operasyonları neticesinde bir şekilde buraya gelmesine sebebiyet verdi olaylar. Taksi çalışanlarını kötü gözle görmelerinden dolayı insanlarda öfke oluşmaya başladı. Araca binen 3 kişiden 2'sinin travesti olduğu söyleniyor. Bir saat önce hastaneden geldik, savcı bey geldi. Savcı bey incelemelerini yaptı. Savcılığın raporunu bekliyoruz. Saldırganlar gözaltına alınmışlar, oradan bir haber bekliyoruz" dedi.

Kabinli taksi talebi

Taksicilere yapılan şiddetin son bulmasını isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşler Müdürü Adem Coşkunyürek, "Son 2 yıldan beri İstanbul'da bulunan taksici arkadaşlarımızın üzerinde büyük bir algı var. Bu algı neticesinde geçtiğimiz günlerde yine bir yazar, ünlü bir yazarımız, televizyon ekranları karşısında şu ifadeyi kullandı: 'Bazen taksi bulamıyorum. Bir sopa alıp camını çerçevesini indiresim geliyor' diye bir ifade kullandı. Bu ifadeden sonra yaklaşık beş altı tane arkadaşımızın camını çerçevesini kırdılar. Şimdi topluma mal olmuş insanların bir kere ağzından çıkan ifadeye çok dikkat etmesi lazım. Bu ifadenin nereye gideceğini, topluma zarar vereceğinin çok iyi hesabını yapması lazım" diye konuştu.

Kabinli taksi sistemi getirilmesini isteyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ise, "Dünyanın sayılı metropolünde, 20 milyonluk bir metropolde kimi taşıdığımızı bilmeden, kime hizmet ettiğimizi bilmeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Hırlısı geliyor darp ediyor, hırsızı geliyor gasp ediyor. Namussuzu geliyor, taciz ediyor" dedi.

(ŞU-DZ-CC-Y)

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kavga eden müşterileri uyarmak isteyen taksici öldürüldü - Son Dakika

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