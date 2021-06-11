Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da hurda toplayan yabancı uyruklu iki grubun birbirine saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı kavgada 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda hurda toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge meselesi nedeniyle kavga çıkmış, kavgada Zülfikar Sofiali, Mustafa Sofiali ve Muhammed Sofiali yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili olarak 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan yabancı uyruklu 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük olduğu öğrenilen 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN