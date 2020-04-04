Kavga edenlere sosyal mesafeyi uymamaktan para cezası kesildi - Son Dakika

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Kavga edenlere sosyal mesafeyi uymamaktan para cezası kesildi
21 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:15 Kaynak: İHA
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