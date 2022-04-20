Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü

20.04.2022 15:23
Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, okulda bir öğrenciyle kavga ederken merdivenlerden düşüp başını yere çarpan lise öğrencisi Enes İşcan (17) yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, okulda bir öğrenciyle kavga ederken merdivenlerden düşüp başını yere çarpan lise öğrencisi Enes İşcan (17) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başının yere çarptı. Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Enes İşcan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü
Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü
YORUMLAR
500
Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti Sakarya'da feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Anadolu Lisesi, Geyve, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:00:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement