Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika Spor

Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna sürpriz doğum günü kutlaması

7 saat önce

Afyonkarahisar'da hafta sonu oynanan 2'nci Lig maçında AFJET Afyonspor taraftarları, statta görevli polis memuru Engin Çakın'a ilginç bir sürpriz hazırladı.

Kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlardan polis memuruna sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

Afyonkarahisar'da hafta sonu oynanan 2'nci Lig maçında AFJET Afyon spor taraftarları, statta görevli polis memuru Engin Çakın'a ilginç bir sürpriz hazırladı. Kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlar olaya müdahale eden polis memurunu aralarına alıp, "İyi ki doğdun" tezahüratları arasında doğum günü sürprizi yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor'un 23'üncü hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında ilginç bir an yaşandı. 15 Şubat Cumartesi günü Zafer Stadı'nda oynanan maç için görevlendirilen Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli Engin Çakın'ın doğum günü olduğunu öğrenen AFYOK Taraftar Grubu üyeleri, polis memuruna sürpriz yapmaya karar verdi. Taraftarlar durumu diğer görevli polis memurlarına da iletti.

Maçın devre arasında maraton tribününde bulunan bir grup taraftar birbiriyle sözde kavga etmeye başladı. Olaya en yakın spor şube polisleri, maraton tribününe yönlendirilirken, ilk gidenlerden biri de Engin Çakın oldu. Engin Çakın, olaya müdahale etmeye ve kavga edenleri ayırmaya çalışırken, bu sırada kavga birden durdu. Engin Çakın'ın etrafında toplanan taraftarlar, "İyi ki doğdun" tezahüratları yapmaya başladı. Taraftarlar Engin Çakın için hazırladıkları ve üzerine mum yaktıkları pastayı da çıkarıp, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Taraftarların kavga etmediğini ve olayın kendisine doğum günü sürprizi olduğunu anlayan Engin Çakın, şaşkınlık yaşadı. Engin Çakın daha sonra mumları üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

Taraftarların sürprizi görüntülere de yansıdı. Karşılaşmayı canlı olarak yayınlayan yerel bir televizyon kanalındaki görüntülerde tribündeki hareketlilik ve kavga görüntüsü gerçeğini aratmadı. Diğer yandan statta görevli polis memurlarının kavga sandıkları olaya hızlı müdahalesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK MUTLU OLDUM VE GURUR DUYDUM"

36 yaşına giren Engin Çakın, yaşadığı heyecanı şöyle anlattı: "Görevimiz gereği statta, taraftarların gerçekleştirebileceği olumsuz durumlara karşı teyakkuz halindeyken ve yeri geldiğinde yaptığımız işlemlerden dolayı taraftarın karşısında bir konumda bulunmamız ve devre arası çıktığını düşündüğüm olaya müdahale ederken taraftarlarımız tarafından böyle bir sürpriz yapılması beni şaşırttı ve mutlu etti. Bu durum her ne olursa olsun taraftarlarımızın bizleri ne kadar çok sevdiğini ve onların gönüllerini kazandığımızı göstermesi açısından da çok mutlu oldum ve gurur duydum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karşılaşmadan fotoğraflarla detaylar

Taraftarların kendi arasındaki sözde kavgasından görüntüler

Engin Çakın'ın olaya müdahale anı

Engin Çakın'a taraftarların pastalı doğum günü sürprizi


Afyon, kavga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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