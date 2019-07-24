Son Dakika Haberleri: Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

1 saat önce

Bursa'da kavga etmek için toplanacakları yönünde ihbar bulunan gruba baskın yapan Yıldırım SÖS ekipleri, şahısların üzerinden çok sayıda silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı, System.String[]
Bursa'da kavga etmek için toplanacakları yönünde ihbar bulunan gruba baskın yapan Yıldırım SÖS ekipleri, şahısların üzerinden çok sayıda silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Bursa polisi, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesinde 2 grubun kavga edeceği yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kavganın edileceği bölgeye gitti. Burada toplanmaya başlayan gruba baskın yapan ekipler 4 şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 60 adet fişek ele geçirdi.

4 şahıs hakkında ise gerekli cezai işlemleri uygulayan Yıldırım SÖS ekipleri ele geçirdikleri silahlara da el koydu. - BURSA
Yıldırım, Bursa, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu İki kadının kavgasında, annenin kucağındaki bebek yere düşerek can verdi Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:13:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]