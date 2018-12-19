Kavga Ettiği Arkadaşını Ormana Kaçırıp, Başına Keserle Vurdu

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Diyarbakır'da Akrabaları ile Tartışma Yaşayan Kadın, Sokak Ortasında Dövülerek, Yerde Sürüklendi

Mansur Yavaş, Kendisini Telefonla Arayıp Tebrik Eden Meral Akşener'e Teşekkür Etti