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Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

ADANA'da yol ortasında kavga ettiği oğlu Mehmet Y. (22) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Murat Y. (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]
ADANA'da yol ortasında kavga ettiği oğlu Mehmet Y. (22) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Murat Y. (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Y., iddiaya göre babası Murat Y. ile yol ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., babasına bıçakla saldırdı. Baba- oğul arasında çıkan kavgada Murat Y, vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Y. ise elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden baba Murat Y., yakındaki özel hastaneye, oğlu Mehmet Y. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Y., daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden Murat Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi tamamlanan Mehmet Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. 
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:15 Kaynak: DHA
Seyhan, Adana, kavga, Güncel
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