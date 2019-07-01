Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü (2)
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Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

1 saat önce

BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞAdana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Adana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin (22) sorgusunda, alkol aldığı için babasıyla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:46 Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu, Güncel
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