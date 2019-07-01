Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü (2)
2 saat önce
BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞAdana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53 Kaynak: DHA
BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Adana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin (22) sorgusunda, alkol aldığı için babasıyla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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