Kavga ettiği babasını korkutmak isterken, ayırmaya çalışanı öldürmüş - Son Dakika

ADANA'da kendisine para vermediği için tartıştığı babası Gökhan Ç.'ye (41) tabancayla ateş açıp, kendilerini sakinleştirmeye çalışan Mustafa Doğan'ı (39) başından vurarak öldüren G.C.Ç. (17), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadesinde babasını korkutmak için silahı ateşlediğini öne süren G.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.C.Ç.'nin, olayın ardından telefonla konuşarak caddede yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nişanlısı M.C. ile tartışan G.C.Ç., barışmak amacıyla Mersin'e gitmek için babası Gökhan Ç.'den para istedi. Olumsuz yanıt alınca evdeki camları ve eşyaları kıran G.C.Ç., yanına aldığı tabancayla babasının işlettiği büfeye gitti. Burada babasından 75 TL alan G.C.Ç., 75 lira daha vermesini istedi. Gökhan Ç. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. G.C.Ç., belinden çıkardığı tabancayı babasının ayaklarına doğrultup ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri yerden sekip, bu sırada kendilerini sakinleştirmeye çalışan ve bölgede değnekçilik yapan Mustafa Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, G.C.Ç. ise silahı bırakıp kaçtı.