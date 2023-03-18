Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi - Son Dakika
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Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi

18.03.2023 11:34

Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi Aksaray'da kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla hafif yaralayan şahıs, daha sonra kullandıkları otomobilin camlarını kırdı, zarar verdi.

Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi

AKSARAY - Aksaray'da kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla hafif yaralayan şahıs, daha sonra kullandıkları otomobilin camlarını kırdı, zarar verdi. Hafif kesiyle yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli, polis aracına da saldırarak camları kırdı.

Olay, Coğlaki Mahallesi 1225 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen ve son 1,5 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenilen Y.Ş. ve A.A. telefonda tartışmaya başladı. Telefondaki tartışmanın ardından kadının yaşadığı eve giden Y.Ş., burada A.A. görüşmek istedi. Bir süre A.A. ile görüşen Y.Ş. tartışma ve sonrasında çıkan kavgada kadını bıçakla elinden ve boynundan hafif kesi şeklinde yaralayıp darp etti. Ardından hızını alamayan Y.Ş. kadının babasının üzerine kayıtlı olan otomobile saldırdı. Aracın camlarını kırıp taş ve sopalarla araca saldıran Y.Ş. araca zarar verdi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine olayı bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayıp gözaltına alırken, polis aracına götürülen Y.Ş. bu kez de polis aracına saldırarak polis aracının camını kırıp kaportasını yumrukladı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs polis aracına bindirilirken, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ufak kesiyle hafif yaralanan kadını ambulansa bindirdi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan ufak çiziklerin bulunduğu A.A. daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Aksaray, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi - Son Dakika


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