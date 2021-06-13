Kavga ettiği eşine kızınca evini yakmaya kalktı - Son Dakika

Kavga ettiği eşine kızınca evini yakmaya kalktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından bir kadın benzin dökerek evi ateşe vermeye kalktı. Başka bir evi daha yakacağı tehdidinde bulunmasının ardından olay yerinden ayrılan öfkeli kocanın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre eşiyle kavga eden Aygün Ş. zemin kattaki evin penceresinden içeri benzin dökerek yakmaya çalıştı. MADDİ HASAR OLUŞTU Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. BAŞKA BİR EVİ DAHA YAKMAK İSTEDİ Bu sırada evi yakan Aygün Ş., başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı. Gideceğini söylediği adres önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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