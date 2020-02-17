Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü

7 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.


Olay gece saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Kalıcı Konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kalıcı Konutlarda bulunan evine gece giden Ziya P (28), eşi Özlem P (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P. evde bulunan ekmek bıçağını alarak eşine saplamaya başladı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Özlem P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ziya P. polis ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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