Kavga ettiği gencin iş yerini bastı, önce ateş açtı sonra bıçakladı - Son Dakika
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Kavga ettiği gencin iş yerini bastı, önce ateş açtı sonra bıçakladı

05.06.2022 12:35
Kavga ettiği gencin iş yerini bastı, önce ateş açtı sonra bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'de daha önce kavga ettiği şahsın iş yerine giden zanlı dehşet saçtı.

İstanbul Küçükçekmece'de daha önce kavga ettiği şahsın iş yerine giden zanlı dehşet saçtı. Önce iş yerine ateş açan zanlı, peşinden gelen genci 3 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Barış Özgür Arı, daha önce babası ile tartışan Oğulcan G. ile kavga etti. Oğulcan G.'yi yumruklayan Barış Özgür Arı, ardından olay yerinden ayrıldı. Olaydan 6 ay sonra Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde Barız Özgür Arı'nın iş yerine gelen Oğulcan G., konuşmak istediğini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine zanlı bir anda silahını çıkartarak iş yerine doğru 5 el ateş açtı. Olayın ardından zanlı motosikletle kaçmaya çalışırken Barış Özgür Arı ise peşinden koştu. Zanlıyı yakalayan Arı, yumruklamaya başladı. Bu sırada yaşanan kavgada bıçağını çıkartan şahıs, Arı'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Arı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Hasta yatağında olayı anlatan Barış Özgür Arı, "Daha önce babamla iş yerinde bir sıkıntı yaşamıştı. Babamın yaşı büyük üzerine yürümüş. Ben de gidince bana ters konuştu. Kavga ettik. Sonra bana iftira attı beni gasp etti diye. Ben onu gasp etmediğimi kamera görüntüleriyle ispatladım. Mahkememiz vardı. Serbest kaldım olayın üzerine fazla düşmedim. Aradan 6 ay geçti. Benim çalıştığım işyerine gelip 'ara sokağa gel konuşalım' dedi. Ben anladım bir şey olacağını belinden silah çıkarıp sıkmaya başladı. Ben peşinden koştum. Silah kuru sıkıydı sanırım. Yakaladım. Arkamdan belime ve iki koluma bıçakla saldırdı. Olayın sıcaklığıyla belimdeki acıyı hissettim" dedi. - İSTANBUL

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Döner bıçağıyla arkadaşına korku dolu anlar yaşattı Döner bıçağıyla arkadaşına korku dolu anlar yaşattı Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgalar kamerada Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgalar kamerada
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Barış Özgür, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği gencin iş yerini bastı, önce ateş açtı sonra bıçakladı - Son Dakika

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