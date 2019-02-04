Kavga Ettiği Gençleri Boğazından Bıçakladı
1 saat önce
- Kavga ettiği gençleri boğazından bıçakladıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi boğazından bıçaklandı.
- Kavga ettiği gençleri boğazından bıçakladı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı Kurşunlu
Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi boğazından bıçaklandı. Bıçaklanan şahıslardan durumu ağır olanı Bursa'ya sevk edildi.
Alınan bilgiler göre olay Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Halil G. ile yoldan geçen Fatih
A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla diğeri de özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih A. durumu ağır olduğu gerekçesi ile Bursa'ya sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Halil G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:48 Kaynak: İHA
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