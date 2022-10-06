Son dakika haberi! KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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Son dakika haberi! KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

06.10.2022 22:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Fevzi A. (34) kavga ettiği kardeşi Nurullah A.?yı (30) boğazından ve bacağından bıçakladı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Fevzi A. (34) kavga ettiği kardeşi Nurullah A.?yı (30) boğazından ve bacağından bıçakladı. Yaralanan Nurullah A. hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 21.30 sıralarında Kepez Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi. Fevzi A. ile kardeşi Nurullah A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fevzi A. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Nurullah A.?yı boğazından ve bacağından yaraladı. Gürültüyü duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı Nurullah A. için sağlık ekiplerinden destek istedi. Nurullah A. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurullah A.?nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Fevzi A. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ereğli, Kepez, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika

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