Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı

Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı

45 dakika önce

Bursa'da kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi.

Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı, System.String[]

Bursa'da kavga eden 2 kardeşten biri evdeki eşyaları balkondan atıp evi ateşe vererek kardeşini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeş kurtarılırken şüpheli sokak ortasında alev alan elbiseleri çıkararak kaçtı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Suat A. isimli 2 kardeş biriktirdiği parayla ortak bir ev aldı. Hüseyin A. aldıkları evi müteahhide verip yeni ev alacaklarını söyleyince kardeşi Suat A. bu duruma karşı çıktı. İki kardeş anlaşamayınca Hüseyin A., kendisine karşı gelen kardeşine kızarak önce evde bulunan ev eşyalarını yere attı daha sonra kardeşini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Şüpheli ateş yakarken ceketinin tutuşması sonucunda evin önünde elbiselerini çıkartarak olay yerinden kaçtı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Suat A.'yı kurtardıktan sonra yangını kısa sürede söndürdü. Hüseyin A.'nın eşyaları atması üzerine sokağa dökülen mahalleli olayı korku dolu gözlerle izlerken, polis ekipleri eşyaları balkondan atıp kardeşini eve kilitleyip evi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Osmangazi, Bursa, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Kızılaylı gençler, pazardan alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını evine kadar taşıdı
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 00:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği kardeşini içeri kilitleyip evi yakıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]