ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

08.03.2021 03:18

Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurduANKARA'da A.Ç., çıkan tartışmanın ardından kardeşi A.Ç.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.

ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

ANKARA'da A.Ç., çıkan tartışmanın ardından kardeşi A.Ç.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kardeş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından A.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç.'ye sokak ortasında ateş etti. Abisinin açtığı ateşle bağacından vurulan A.Ç., olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç.'nin hastaneki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın hemen ardından sokak ortasında yerde yatan yaralıyı iki kişinin taksiye bindirmeye çalışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde yerde kanlar içinde yatan A.Ç.'yi iki kişi yerden kaldırıp taksiye bindirmeye çalışıyor.

ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika


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