Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılan şahıs intihar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılan şahıs intihar etti - Son Dakika

Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılan şahıs intihar etti

6 saat önce

Gaziantep'te tartıştığı karısının bıçakla yaralanması üzerine korkuya kapılan şahıs, tuz ruhu içerek intihar etti.

Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılan şahıs intihar etti, System.String[]

Gaziantep'te tartıştığı karısının bıçakla yaralanması üzerine korkuya kapılan şahıs, tuz ruhu içerek intihar etti. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Üçoklar Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Selavat Cami'nin temizlik görevlisi Güllabi Arslan (47), kendisini eve almayan karısı H.A.'yı görünce tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine camideki görevli odasına geçen karı koca, kapıyı kilitleyerek tartışmasını sürdürdü. Tartışma esnasında H.A. elinden bıçakla yaralanınca kocası Güllabi Arslan, büyük panik ve korku yaşadı. Öfkeli koca, panikle odada bulunan tuz ruhunu içerek intihar etti. Tartışmalar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı kırıp içeri girdiğinde H.A.'yı kanlar içerisinde, Güllabi Arslan'ı ise hareketsiz yerde yatarken buldu. Çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan karı kocadan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Güllabi Arslan ise kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gece 23.00 sıralarında hayatını kaybeden Güllabi Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Arslan'ın cenazesinin otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği belirtilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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