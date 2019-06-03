Kavga ettiği kişi boğazını kesti (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından boğazından bıçaklanan Metin Alagözoğulları, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Selahattin K.'nın, Metin Alagözoğulları'nı aralarındaki alacak meselesi nedeniyle öldürdüğü belirtildi.