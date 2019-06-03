Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği kişi boğazını kesti (2)
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Kavga ettiği kişi boğazını kesti (2)

35 dakika önce

YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından boğazından bıçaklanan Metin Alagözoğulları, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavga ettiği kişi boğazını kesti (2), System.String[]

YAŞAMINI YİTİRDİ
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından boğazından bıçaklanan Metin Alagözoğulları, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Selahattin K.'nın, Metin Alagözoğulları'nı aralarındaki alacak meselesi nedeniyle öldürdüğü belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
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