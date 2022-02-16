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Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı - Son Dakika

Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı

16.02.2022 06:03
Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı

ADANA'da, Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade (25), sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerce başından bıçaklanarak yaralandı.

ADANA'da, Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade (25), sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerce başından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Elhasan Elhammade'yi başından bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, yaralı ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


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Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı - Son Dakika


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