Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi... O anlar kamerada

01.09.2022 19:12

Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi.

Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi... O anlar kamerada

Yanlışlıkla nişanlısını bıçakladı: O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, nişanlısı ile gezdiği esnada daha önceden husumeti olan kişilerle kavgaya tutuştu. Kavga ettiği iki kişiye bıçak sallayan adam, yanlışlıkla araya giren nişanlısını bıçaklarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Çınar Mahallesi Fatih Caddesi Stadyum Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö., nişanlısı M.İ. ile yolda yürürken, daha önceden telefon hırsızlığı olayıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavga çıkması üzerine S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı diğer 2 kişiye doğru savurdu. Kargaşa esnasında S.Ö.'nün salladığı bıçak, yanlışlıkla nişanlısı M.İ.'ye isabet etti. Kollarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga ve M.İ.'nin bıçaklanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ila kayda alındı. Görüntüde 3 kişinin kavga ettiği anlar ve bir kişinin elindeki bıçağı savururken yanlışlıkla nişanlısına denk geldiği anlar yer aldı.

YORUMLAR
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İzmir'de husumetlileriyle kavga eden adam, ayırmaya çalışan nişanlısını bıçakladı İzmir'de husumetlileriyle kavga eden adam, ayırmaya çalışan nişanlısını bıçakladı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'NAE SAO PAULO' AÇIKLAMASI: KARŞILARINDA ÇELİK GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'NAE SAO PAULO' AÇIKLAMASI: KARŞILARINDA ÇELİK GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Kaynak: İHA

İzmir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavga ettiği kişilere salladığı bıçak, nişanlısına denk geldi... O anlar kamerada - Son Dakika
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