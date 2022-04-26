Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada

26.04.2022 10:00

Son dakika haberlerine göre Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı.

Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de çıkan kavgada bir kişi, karşısındakini bıçağın dipçiğiyle kafasına vurarak yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Gür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Enis Varşak ve İsmail Kekeç isimli 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyünce taraflar kavgaya tutuştu. Kavga eden iki kişiyi Faruk Varşak ayırmaya çalıştı. Bu sırada Enis Varşak elindeki bıçağın dipçiği ile kavga ettiği İsmail Kekeç'in kafasına vurarak yaraladı. Yaralanan İsmail Kekeç ambulansla hastaneye kaldırılırken, Enis Varşak'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada
Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada
Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada
Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada
Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kavga ettiği kişiyi bıçakla kafasına vurarak yaraladı... O anlar kamerada - Son Dakika
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