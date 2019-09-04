Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü

3 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, fayton işletmecisi B.D. (15), daha önceden fayton sırasında müşteri kapma mevzusundan aralarında husumet bulunan Tahir Gökçen (17) ile 200 Evler Mahallesi'nde bir düğünde karşılaşarak kavga etti.

Daha sonra evine giden B.D'nin peşinden giden Gökçen ile B.D'nin ağabeyi H.D. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, Gökçen'i kalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı.

Ağır yaralanan Gökçen, özel araçla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kaçan H.D. ve B.D, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun, Gökçen, Canik, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu
Sinop'ta silahlı kavga esnasında yoldan geçen kadın hayatını kaybetti 20 günlük bebeğini öldürüp intihar eden kadının eşinden yürek yakan paylaşım AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 00:57:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]