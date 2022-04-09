KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ - Son Dakika
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KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ

09.04.2022 05:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Murat D.(36), Duret Elyasin'i (34) karnından bıçaklayarak yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Murat D.(36), Duret Elyasin'i (34) karnından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Elyasin'e ilk müdahaleyi olay yerinde gece bekçileri yaparken gözaltına alınan Murat D. 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' diyerek kendini savundu.

Olay, saat 4.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat D. belinden çıkardığı bıçakla Duret Elyasin(34)'i karnından bıçakladı. Yaralanan Elyasin kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler kısa sürede kavgayı sonlandırdı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE GECE BEKÇİLERİNDEN

Bölgeye ambulans çağıran bekçi ekipleri Elyasin'in yarasına bezle tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan Duret Elyasin İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli Murat D. ise kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere tepki göstererek 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan Murat D.?nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan tedavi altına alınan Duret Elyasin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ
KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ
KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ
KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ

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İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI 'BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM' DEDİ - Son Dakika
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