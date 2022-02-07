Kavga ettiği kişiyi böyle bıçaklamaya çalıştı - Son Dakika

Kavga ettiği kişiyi böyle bıçaklamaya çalıştı

Antalya'da iki kişinin kavgasında bıçak çekildi, o anlar kameraya yansıdı

Sallanan bıçak şans eseri karşıdaki kişiye isabet etmedi

ANTALYA - Antalya'da kavga eden iki kişiden birinin karşı tarafı bıçaklamaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi(Kapalı Yol) üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki kişi önce tartıştı, sonra kavga etmeye başladı. Bunun üzerine şahıslardan biri karşı tarafa elinde bulunan bıçak ile saldırmaya çalıştı. Şahsın salladığı bıçak şans eseri karşısındaki kişiye isabet etmedi. Kavga, bıçaklı şahsın olay yerinden ayrılması ile sona erdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.