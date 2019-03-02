Son Dakika Haberleri: Kavga Ettiği Kişiyi Bıçaklayan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kavga Ettiği Kişiyi Bıçaklayan Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, cezaevinden firar eden ve bir kişiyi bıçaklayarak kaçan şüpheli yakalandı.

Kavga Ettiği Kişiyi Bıçaklayan Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, cezaevinden firar eden ve bir kişiyi bıçaklayarak kaçan şüpheli yakalandı.

Aralarında husumet bulunan R.B'yi, Barış Sokağı'nda kavga ettikleri sırada bacağından bıçakla yaralayan H.B. (24) daha sonra olay yerinden kaçtı.

İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.B, ilk müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, H.B'yi saklandığı Selçuk Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına aldı.

H.B'nin cezaevi firarisi ve 7 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, geçen hafta meydana gelen motosiklet kazasına karışıp olay yerinden kaçanın da bu kişi olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan H.B, bunun ardından adliyeye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Bursa, kavga, İznik, Güncel
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