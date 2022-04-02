Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı - Son Dakika
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Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

02.04.2022 10:51
Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin boynundan bıçaklanıp ağır yaralandığı olayda, bir kişi tutuklandı.

Olay Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. isimli kişinin oğlunu darp ettiğini öğrenen F.K. hesap sormak için H.E.'nin evine gitti. İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırsında F.K. yanındaki bıçak ile H.E.'yi boynundan yaraladı.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan bıçakla yaralanan şahsın, durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşılırken, gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Edirne, Mescit, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı - Son Dakika


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