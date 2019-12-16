Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu - Son Dakika
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Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada silahla karnından vurulan kişi ağır yaralandı.

Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada silahla karnından vurulan kişi ağır yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Zembik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşı karşıya bulunan 2 apartmanda yaşayan Muharrem A. ile Savaş Ç. ve Barış Ç. kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkartan Muharrem A. ateş etti. Savaş Ç. vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Savaş Ç., Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Savaş Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından Muharrem A. üzerindeki tabancayla gözaltına alındı. Ekipler tarafından olay yeri güvenlik şeridi ile çevrildi. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta incelemelerde bulundu. - KOCAELİ

Yeniköy Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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