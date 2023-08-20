Kavga ettiği ortağını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Kavga ettiği ortağını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kavga ettiği ortağını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Son Güncelleme: 20.08.2023 16:16

Tekirdağ Çorlu'da eğlence mekanında kavga ettiği ortağı tarafından 6 yerinden bıçaklanan adam hayatını kaybetti.

Tekirdağ Çorlu'da eğlence mekanında kavga ettiği ortağı tarafından 6 yerinden bıçaklanan adam hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Şeyh Sinan Mahallesi Kantarcı Sokak üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre, mekan sahipleri, E.E.T. ile İlker Esluğ (40) arasında işyerinin bodrum katında küfürleşme yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkelenen E.E.T., ortağı İlker Esluğ'u bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlker Esluğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polise teslim olan E.E.T. işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği ortağını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavga ettiği ortağını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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